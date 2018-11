Cidade do futebol recebe federações

A Federação Portuguesa de Futebol vai ser a anfitriã esta tarde de um encontro inédito de mais de 30 federações que pretendem realizar no início do próximo ano a primeira Cimeira do Desporto Federado.A FPF não se colocou de parte em relação aos interesses das restantes federações, tendo aderido ao desafio e disponibilizado imediatamente as instalações da Cidade do Futebol.O desenvolvimento do desporto, associando-se naturalmente o seu financiamento, é o que motiva a reunião das federações que tiveram um primeiro encontro mais reduzido na faculdade de motricidade humana.