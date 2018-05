É já na terça-feira que a Seleção Nacional começa a trabalhar a pensar no Mundial. Ainda assim, e tal como aconteceu no Euro’2016, a concentração será a conta-gotas. Tal como Fernando Santos explicou, todos os jogadores vão ter direito a algum momento de férias, pelo que os atletas vão chegando à medida que ficam livres. Certo é que o início oficial do estágio – antes, os jogadores apenas se vão deslocar à Cidade do Futebol para os treinos – está marcado para dia 27, com a concentração em Braga, para o duelo com a Tunísia.Ainda assim, alguns jogadores, como Cristiano Ronaldo, que disputa a final da Champions a 27, só vão juntar-se ao grupo no dia 28, em Lisboa. A partir daí, o foco é o Mundial’2018, com mais dois particulares pelo caminho: na Bélgica (2 de junho, em Bruxelas) e no Estádio da Luz, ante a Argélia (7 de junho, dois dias antes da viagem para a Rússia).