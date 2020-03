Coronavírus provoca cancelamento dos jogos da Seleção em torneio no Qatar

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou há pouco a decisão de não marcar presença no Torneio Internacional do Qatar, onde iria defrontar a Bélgica e a Croácia, devido à situação em torno do coronavírus.





"Covid-19 impede jogos de preparação da Seleção NacionalA Seleção Nacional A já não vai participar no Torneio Internacional do Catar que estava marcado para o final deste mês.A decisão resultou da situação de emergência que se vive em todo o mundo provocada pela pandemia do Covid-19.Portugal tinha jogos marcados com a Bélgica, a 27 de março, e com a Croácia, no dia 30."