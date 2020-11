Covid-19 não entra: todos testaram negativo na Seleção

Todos os jogadores e staff da Seleção Nacional testaram negativo para a Covid-19, pelo que não haverá qualquer restrição para o jogo deste sábado com França, no Estádio da Luz.





Fernando Santos fica com a garantia de que conta com todos os jogadores para o duelo decisivo com a seleção gaulesa, uma vez que o protocolo da UEFA pede testes negativos nas 72 horas prévias aos encontros.