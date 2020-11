Cristiano Ronaldo abraçou Félix na hora do golo

Ronaldo fez o 6º golo e João Félix fechou a contagem. O jovem do At. Madrid tem estado em bom plano em Espanha e trouxe a veia goleadora para Portugal, mais precisamente para uma casa onde já foi feliz. O antigo jogador do Benfica recebeu de William Carvalho e apontou o segundo golo pela Seleção Nacional, depois de ter feito a estreia na vitória por 4-1 diante da Croácia. Nos festejos, o jovem que há dois dias apagou 21 velas foi muito acarinhado por Cristiano Ronaldo, que fez questão de lhe dar um abraço. Pouco depois do golo, João Félix teve nos pés nova grande oportunidade, mas permitiu a defesa a Josep Gomes. Esta época soma já nove golos, entre clube e Seleção.