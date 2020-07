Cristiano Ronaldo e o Euro'2016: «Sem dúvida o título mais importante da minha carreira»

No dia em que se assinala o quarto aniversário da conquista do Euro'2016, Cristiano Ronaldo recordou a data com um post nas redes sociais. O capitão da Seleção Nacional fala num "dia histórico" e no "título mais importante" da sua prodigiosa carreira.





"Faz hoje 4 anos que vivemos um dia histórico e único para todos nós! Para mim foi sem dúvida o título mais importante da minha carreira", escreveu o internacional português da Juventus, que partilhou uma foto da festa, com a taça.