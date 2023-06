Cristiano Ronaldo: «É sempre um sentimento especial estar de volta a casa»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo está entre os convocados de Roberto Martínez para os jogos frente a Bósnia e Islândia, da fase de apuramento para o Euro'2024 e, nas redes sociais, deixou uma curta mensagem após o primeiro dia da concentração "É sempre um sentimento especial estar de volta a casa", escreveu Ronaldo, numa publicação onde juntou duas fotos do treino da Seleção Nacional.Portugal recebe no sábado a Bósnia, no Estádio da Luz, pelas 19h45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, à mesma hora.