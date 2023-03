Cristiano Ronaldo procura primeiro golo ao Liechtenstein

Cristiano Ronaldo é o melhor marcador da história do futebol com 828 golos em 1155 jogos (entre equipas principais de clubes e Seleção A) e é também o goleador-mor em termos de seleções nacionais. Desde a estreia, o craque português já faturou 118 vezes pela equipa das quinas e fê-lo a 46 seleções de todo o Mundo.

Curiosamente, o Liechtenstein ainda não está na lista de 'vítimas' de CR7 e, por isso, o jogo desta noite tem aliciante extra para o capitão, que poderá cumprir a máxima do 'à terceira é de vez'. É que Ronaldo já defrontou duas vezes a seleção que hoje visita Alvalade, ambas na qualificação para o Mundial’2006. A primeira aconteceu em outubro de 2004, em Vaduz, num empate (2-2). Pauleta fez um dos tentos de Portugal (o outro foi autogolo) com assistência de CR7, que foi titular e saiu aos 62’. O segundo encontro foi um ano depois, no Municipal de Aveiro, e teve vitória portuguesa por 2-1. Ronaldo voltou a assistir Pauleta no 1º golo luso e saiu (84’) para dar lugar a Nuno Gomes, que no minuto seguinte fez o golo da vitória.