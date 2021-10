Dalot, a mais-valia da polivalência e as oportunidades que não se perdem na Seleção Nacional

Diogo Dalot não esconde que as "expectativas são enormes" para vencer os dois jogos que a Seleção Nacional tem pela frente - Qatar, no sábado, e Luxemburgo, na terça-feira. Esta quarta-feira, em conferência de imprensa, o jogador do Manchester United abordou não só o "privilégio" de partilhar o balneário com Cristiano Ronaldo como a ambição de crescer na Seleção Nacional.





"Não serão jogos fáceis. Primeiro estamos focados no Qatar, um bom jogo de preparação, e logo aí preparamos bem o jogo e vamos com tudo para ganhar. A preparação é feita sempre da mesma maneira: focados. Entramos sempre focados. Vamos ter dois jogos difíceis, encaramo-los de igual forma, mesmo um sendo de preparação, e depois de o jogar olharemos lá mais para a frente""É um momento de orgulho para todo o país, fazer algo que nunca tínhamos feito. Dar os parabéns a todos, foram excecionais. É um motivo de orgulho para mim e para todos os portugueses. Começam a habituar-nos mal por ganharmos tanto e isso é um bom sinal.""Cada vez que somos chamados, além do orgulho, sabemos que temos de estar preparados para jogar e não jogar, respeitando as decisões e temos de estar sempre prontos para poder ajudar. Quero estar cá o maior número de vezes possível para aproveitar as oportunidades que me dão""Será um excelente jogo para preparar Luxemburgo, física e mentalmente. Queremos encarar jogo como se fosse oficial de apuramento""O objetivo de ir para Itália o ano passado era para estar mais experiente e maduro, fazer muitos jogos e sabendo que não é fácil jogar numa equipa como no United é ir ganhando espaço, lutar sempre e tenho capacidade para isso e aceitei o desafio de poder lutar pelo meu espaço"? "Olho para isso como vantagem, não só para mim como para os treinadores. Vejo como oportunidade, desafio grande para mim que aceito que cada vez que o tenho e tento dar o meu olhar"