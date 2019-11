Dani Costa estreou-se contra Inglaterra com a camisola de Portugal

O resultado não foi o melhor, mas o jogo com a Inglaterra (0-4) jamais será esquecido por Dani Costa. O avançado, de 19 anos, estreou-se com a camisola de Portugal, tendo sido aposta de Filipe Ramos, selecionador da equipa de sub-20 portuguesa, durante a 2.ª parte do encontro.





Esta estreia acontece depois de um início de temporada bastante positivo do atacante da Académica. Chamado várias vezes à equipa de César Peixoto, que esta 5.ª feira saiu do comando técnico dos estudantes, tem sido na equipa de sub-23 que o avançado tem brilhado. Até agora, já apontou 7 golos em 8 jogos disputados, sendo o 3.º melhor marcador da prova, logo atrás de Pedro Mendes (Sporting) e Beto (Portimonense).