Em entrevista ao jornal francês 'Ouest France', Danilo Pereira abordou vários assuntos da sua carreira. Um deles foi o facto de jogar com Lionel Messi no PSG e Cristiano Ronaldo na Seleção. E foi, precisamente, sobre a equipa das quinas que o médio decidiu contar uma história."Lembro-me de setembro do ano passado. Contra a Irlanda, eliminatória do Mundial. Estávamos a perder 1-0 e a dois minutos do fim, ele veio beber ao banco. Disse-nos. 'Não se preocupem, vamos ganhar'. Olhei para ele; olhei para o ecrã do estádio: minuto 88. Pensei: 'O quê?' Bem, não disse nada, mas tínhamos de marcar um para empatar. No fim, ganhámos 2-1. Ele marcou dois golos, aos 89 e 96 minutos..."