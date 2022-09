Danilo saiu com queixas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Danilo foi a escolha de Fernando Santos para alinhar ao lado de Rúben Dias no centro da defesa, mas o jogador do campeão francês PSG acabou por ser substituído aos 84 minutos, para dar lugar a João Mário. Durante a conferência de imprensa que se seguiu ao encontro, o selecionador português confessou que o jogador, de 31 anos, saiu com algumas queixas físicas. Pelo emblema de Paris, esta época, o português soma nove jogos.