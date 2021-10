Danilo sobre partilhar o balneário e o campo com Messi e Ronaldo: «Fico feliz por mim»

Danilo foi o jogador da Seleção Nacional escolhido para falar aos jornalistas na antevisão ao particular de sábado frente ao Qatar. E a conferência de imprensa do médio do Paris Saint-Germain começou com uma pergunta... inevitável: como é partilhar o balneário e o campo com Messi e Cristiano Ronaldo?





"É um privilégio. Estamos a falar de dois jogadores de exceção, que ganharam inúmeras Bolas de Ouro. Como jogador, todos querem estar nesse patamar e fico feliz por mim, por dividir o balneário e o campo com eles""Há automatismos que temos de assimilar. O que treinamos em pouco tempo, tentamos absorver ao máximo. É importante transmitir isso para o jogo. Não só na teoria mas no jogo.""Ajuda-me bastante. Não é a primeira vez que o faço aqui nem no clube. Sinto-me confortável. Estou aqui para ajudar a Seleção em termos coletivos. Não vejo nenhum problema em ter de jogar a médio ou a defesa-central.""Não me surpreende. Há vários anos que jogamos com eles, penso que desde 2016. Já aí tinham uma boa seleção, em construção. E nesse jogo tinham criado dificuldades. Vem crescendo, tem vários jogadores que jogam a um nível alto. Ainda vai dar que falar, já não podes dizer que vamos jogar contra eles e ganhar 3 ou 4-0. São uma seleção organizada e têm jogadores de qualidade para criar mossa ofensivamente.""É um jogador de muita qualidade. Para estar aqui é porque tem bastante qualidade. A adaptação dele está a ser boa. É um miúdo bastante comunicativo e social. Não tem problemas de adaptação. Todos aqui sabem acolher os novos jogadores de uma forma boa".