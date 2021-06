Dário Essugo: «Sei que tenho de continuar a trabalhar como até aqui»

Dário Essugo foi esta segunda-feira o porta-voz da seleção nacional de Sub-18, que treinou esta manhã com vista ao segundo compromisso diante da Noruega, agendado para esta terça-feira às 12 horas no Estádio Pina Manique, em Lisboa. No primeiro duelo entre as duas seleções, este sábado, a equipa das Quinas venceu por 2-1.





O médio do Sporting mostrou-se satisfeito por regressar aos treinos com a equipa das Quinas, depois da paragem devido à pandemia da Covid-19."As coisas estão a correr muito bem. É sempre um prazer voltar à Seleção e é claro que já sentia a falta. Há mais de um ano que não vínhamos. Uma pessoa sente saudades deste ambiente. Fiquei muito contente quando soube da convocatória", frisou, perspetivando o encontro desta terça-feira, que encerra o estágio da seleção nacional de Sub-18."São jogos que servem para crescermos e para nos entrosarmos, aproveitando o segundo jogo para se corrigir o que de menos bem foi feito no primeiro. É um adversário difícil, por joga muito bem, mas é disso mesmo que precisamos", apontou.Dário Essugo abordou ainda o "ano especial" que viveu, no qual se sagrou campeão nacional pela formação principal do Sporting e ainda representou a equipa Sub-23."Claro que foi um ano especial. Ser campeão foi uma alegria imensa e é claro que se trata de um objetivo de qualquer jogador. Fiquei feliz por o conseguir. Mas também sei que tenho de continuar a trabalhar como até aqui. Tenho de manter o foco e a concentração para conquistar novos objetivos na carreira, seja no clube ou na seleção", finalizou.