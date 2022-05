David Carmo admite estar a viver sonho de criança: «Desde miúdo que sonho estar aqui»

David Carmo assumiu estar a concretizar um sonho de criança ao ser convocado para representar Portugal, com vista aos quatro jogos da Liga das Nações em junho."Desde miúdo que sonho estar aqui, entre os melhores do país, e estou muito feliz. Orgulhoso pelo trajeto que tenho feito até aqui e há que continuar com esta mentalidade. E procurar fazer cada vez mais", começou por dizer o central, de 22 anos, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol."É sempre um sonho e o objetivo de qualquer jogador português. E ter ali um momento com quem mais amo, com os meus pais. Posso não ter mostrado muita emoção, mas fiquei muito muito feliz.""O objetivo é ajudar a seleção a vencer e conquistar mais títulos, e representar o país da melhor maneira.""O nosso trabalho é dar o melhor em cada jogo. A próxima competição que temos é a única em que estamos a pensar. São 4 jogos em 10 dias. O selecionador tem já o plano delineado e estamos aqui para cumprir. Em relação à data do Mundial, é diferente, mas temos de nos adaptar da melhor maneira. E é o nosso trabalho.""Vou partilhar esta experiência com alguns dos melhores do Mundo, nomeadamente na minha posição o Pepe, que já conquistou muita coisa e tem muitos anos de futebol. Mas estou aqui para lutar pelo lugar e ajudar a equipa de que maneira for: a jogar, entrar, no banco ou na bancada. Sinto-me mais um e para contar comigo."É importante para mim e todos os que estão aqui. São jogos e competição para o mister ver a minha maneira de jogar. Estamos focados só na competição da Liga das Nações agora.""Foram momentos difíceis, de muita reflexão, aprendizagem e crescimento. Como faço na vida, todos os desafios que me metem à frente, tento dar sempre o melhor. Na altura, foi voltar à competição da melhor maneira na liga revelação, depois na Liga 3 e o treinador do meu clube sentiu que estava pronto para jogar. E foi fundamental essa experiência para voltar da melhor maneira e ter este voto de confiança.""Enfrentar Espanha é o mais importante. Mas sabemos do valor que tem. Jogar fora vai ajudar a preparar o que aí vem."