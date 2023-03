Descanso antes da preparação para o Luxemburgo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de uma vitória folgada e algo tranquila sobre o Liechtenstein, o plantel da Seleção portuguesa irá desfrutar hoje de um dia de descanso, antes dos últimos preparativos para o próximo encontro na qualificação europeia. A partir de amanhã, os jogadores voltam a reunir-se na Cidade do Futebol, onde irão realizar o último treino antes do duelo frente ao Luxemburgo, agendado para as 19h45 de domingo.