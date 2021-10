Diogo Costa: «Sentimento de grande orgulho e uma motivação extra»

Diogo Costa foi titular frente ao Qatar e cumpriu este sábado a primeira internacionalização pela Seleção Nacional. No final da partida, o guarda-redes do FC Porto considerou que a estreia o deixa orgulhoso, mas assumiu que vai continuar a trabalhar para merecer mais.





"É um sentimento de grande orgulho para mim e acima de tudo uma motivação extra, pelo trabalho que desenvolvi para chegar aqui e para continuar a aprender e a trabalhar a cada dia", começou por referir, na flash-interview, à RTP."Qualquer jogador tem sempre este 'bichinho' da ansiedade, mas é algo que felizmente consigo controlar bem e basta acreditar em mim e pensar no que eu trabalhei para chegar aqui, de modo a reforçar a minha própria confiança. Acreditei em mim e vou continuar a trabalhar e acreditar sempre", acrescentou Diogo Costa, que teve pouco trabalho diante do Qatar. "Estes jogos para mim são os mais difíceis, pois dou poucos toques na bola e a concentração tem de estar ainda mais reforçada do que noutros", concluiu.