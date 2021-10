Diogo Dalot e a partilha de balneário com Ronaldo: «Um privilégio e um orgulho enorme»

A Seleção Nacional cumpre esta terça-feira o segundo dia de preparação para os jogos com Qatar e Luxemburgo e antes do treino Diogo Dalot respondeu às perguntas dos jornalistas. Entre outros temas, falou-se naturalmente de Ronaldo, companheiro de equipa no Manchester United.





"É visível que quem o faz é um privilegiado, na seleção e no clube. Tendo essa oportunidade é retirar o melhor possivel. É um privilégio e um orgulho enorme", disse.Dalot destacou o papel de CR7: "A maneira como ele se prepara, como interage com os colegas dentro e fora de campo, mais profissonal seria difícil. Ter essas expreriências é um privilégio e só confirmou o que achava quando cheguei à Seleção - para os mais novos, que crescemos a vê-lo jogar é um motivo de orgulho, e traz-nos a responsabilidade de querer melhorar todos os dias e vivenciar como ele estar nos melhores palcos"