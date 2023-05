Diogo Sousa: «A nossa função aqui no Europeu é ganhar todos os jogos e chegar à final»

A seleção portuguesa conquistou este sábado a primeira vitória no Europeu de sub-17, ganhando à Escócia por 2-1. Martim Fernandes, defesa que atua no Porto, falou do embate frente aos escoceses.



"Desde início, sabíamos que nada estava perdido e, ao marcar dois golos logo de início, ficámos calmos no jogo. Só deixámos cair o domínio no fim, mas esses dois golos deixaram-nos mais calmos. No início, estivemos confortáveis, fizemos dois golos, mas a partir do meio da segunda parte deixámos o jogo cair um bocado para o lado deles. Foi um bocado complicado, mas aguentámos. Sentimos cansaço, desleixámo-nos um bocado porque estávamos a ganhar, a equipa pensava que já estava ganho e, na parte final, foi um bocado mais complicado. Mas, acabámos por ganhar, aguentámos e é isso que importa. Estamos na luta ainda", frizou o camisola 2 em declarações à Lusa.





Também Diogo Sousa, médio do V. Guimarães, reagiu à vitória e lançou o duelo frente à seleção francesa garantido que os portugueses podem "esperar uma equipa muito forte"."Ganhando 2-0, a equipa tentou adornar um bocado o jogo. Tínhamos o controlo do jogo, muita bola e tivemos oportunidades para marcar o terceiro e o quarto. Não conseguimos, tivemos um deslize na defesa que permitiu que eles fizessem o 2-1, mas a equipa esteve confiante durante o jogo todo e a vitória é justa. A equipa sabia que era obrigatório ganhar. A nossa função aqui no Europeu é ganhar todos os jogos e chegar à final. É o nosso objetivo e, jogo a jogo, vamos consegui-lo. Contra a França podem esperar uma equipa muito forte, com o objetivo de ganhar, porque é assim que entramos para todos os jogos. A equipa está confiante, com esta vitória ainda mais, e vamos fazer tudo para obter os três pontos e passar à próxima fase", rematou o médio.

Portugal defronta a França na próxima terça-feira com a expetativa de garantir o acesso aos quartos-de-final da prova europeia.