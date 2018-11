Dispensa de André Gomes apenas por precaução

"A Unidade de Saúde e Performance da FPF considerou que o jogador André Gomes não está apto a integrar os trabalhos da Seleção Nacional". Foi desta forma que a FPF informou a dispensa de André Gomes para os jogos com Itália e Polónia. Segundo informações recolhidas por, a lesão sofrida no tornozelo direito não é grave e a decisão de libertar o médio tratou-se apenas de precaução.André Gomes sofreu uma entrada dura no decorrer do jogo entre o Everton e o Chelsea. Sentiu dores, mas não houve a necessidade de ser substituído. Viajou para Lisboa, foi observado e tanto a FPF como o Everton não quiseram correr riscos.Naturalmente, o jogador ficou dececionado por falhar a convocatória, até porque se tratava do regresso à Seleção Nacional oito meses depois - o último jogo fora em março, frente à Holanda, num jogo particular. Ainda para mais porque a chamada de Fernando Santos surgiu numa altura em que André Gomes sente que está numa fase positiva. O médio estreou-se pelo Everton no dia 21 de outurbo, frente ao Crystal Palace, e repetiu a titularidade nas quatro jornadas seguintes da Premier League, totalizando 352 minutos.