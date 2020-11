Domingos Duarte e o "sonho" de jogar pela Seleção Nacional: «É uma sensação espetacular»

O futebolista Domingos Duarte confessou esta sexta-feira que a 1.ª internacionalização pela seleção principal de Portugal, no encontro com Andorra (7-0), de preparação para a Liga das Nações, foi uma "sensação espetacular que espera voltar a viver outra vez".

O defesa-central dos espanhóis do Granada foi aposta, pela primeira vez, do selecionador Fernando Santos, assim como os avançados Pedro Neto (Wolverhampton) e Paulinho (Sporting de Braga), no particular realizado no Estádio da Luz, em 11 de novembro.

"É uma sensação espetacular. Sempre sonhei cantar o hino e é a melhor coisa que pode ter um jogador que sonha desde criança jogar pelo seu país. É uma sensação espetacular que espero viver outra vez", declarou Domingos Duarte, de 25 anos, aos meios de comunicação do clube andaluz.

Cristiano Ronaldo mereceu palavras elogiosas por parte do jogador, de 25 anos: "É a figura maior do meu país, é muito bom capitão, está sempre pronto para ajudar e dar uma palavra amiga."

Por fim, Domingos Duarte analisou o seu progresso enquanto jogador, acreditando que o "crescimento fez de si um jogador mais maduro" e permitiu que "melhorasse nas várias fases do jogo", também graças "à ajuda do treinador e do clube".