Domingos Duarte: «Todos trabalhamos para dar dores de cabeça ao mister»

Domingos Duarte foi uma das caras novas do onze lançado por Fernando Santos para o encontro particular frente ao Qatar, que terminou com um triunfo por 3-1, favorável à Seleção portuguesa.





No final da partida, o defesa-central sublinhou a conquista do triunfo, aquele que era o principal objetivo para a partida deste sábado."Cumprimos o objetivo, que era ganhar o jogo. Se calhar permitimos uma ou outra transição do adversário que não devíamos. Sofremos o golo de bola parada e temos de trabalhar nesse aspeto, mas o balanço é positivo pois ganhámos e fizemos três golos", começou por dizer o jogador de 26 anos."Sabemos que somos uma equipa que nunca sofreu muitos golos. Sabemos que temos de melhorar e essa é uma das coisas a melhorar, mas também fazemos muitas coisas bem. E é importante saber que este grupo as faz. É continuar no caminho certo e melhorar alguns aspetos, como acontece com todas as equipas.""Todos trabalhamos para dar dores de cabeça ao mister. O nosso trabalho é fazer o nosso melhor e depois o mister decide", concluiu.