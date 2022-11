Embaixador português no Qatar chamado para responder pelas declarações dos órgãos de soberania

O embaixador português no Qatar foi chamado pelas autoridades daquele país para responder pelas declarações atentatórias ao nome do organizador do Mundial'2022, segundo noticia a TVI esta quarta-feira.Paulo Pocinho foi abordado pelo vice-primeiro-ministro qatari para esclarecer as posições "hostis" que tanto membros do Estado português como o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, têm veiculado nos últimos dias.De acordo com a mesma fonte, da parte do Qatar "só não serão tomadas atitutes mais drásticas em nome da histórica amizade que une os dois países".Refira-se que Marcelo Rebelo de Sousa, que viu a viagem confirmada para o Qatar, sublinhou que o país "não respeita os direitos humanos". O primeiro-ministro português António Costa também sustentou uma posição semelhante . "Vamos ao Qatar apoiar a Seleção, não o regime do Qatar ou a violação dos direitos humanos", fundamentou.