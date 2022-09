Equipamentos que Portugal vai usar no Mundial serão revelados na quinta-feira

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que os novos equipamentos das seleções nacionais irão ser desvendados na próxima quinta-feira, naquela que será a indumentária que a equipa das quinas irá utilizar no Mundial do Qatar, já em novembro.Segundo portal especializado 'Footyheadlines', esta deverá ser a nova 'pele' da Seleção Nacional , com a principal camisola com o vermelho e verde dominantes. Já o alternativo será em tons de branco.As peças de vestuário poderão ser adquiridas na Portugal Store.