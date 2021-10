Espanhóis avançam que Domingos Duarte não vai à Seleção

Domingos Duarte não vai integrar o estágio da Seleção Nacional para os jogos com Qatar e Liechtenstein. De acordo com o jornal espanhol 'Ideal', o defesa-central do Granada foi desconvocado por Fernando Santos, depois de o clube espanhol ter enviado à Federação Portuguesa de Futebol um relatório sobre a condição física do jogador.





Segundo o 'Ideal', Domingos Duarte tem uma lesão no ombro na sequência de um choque com Luís Maximiano, no duelo com o Celta de Vigo , que também ditou a lesão do guarda-redes português.O jornal diáriod a região de Granada detalha que Domingos Duarte "não entrou na convocatória para o jogo com o Sevilha, depois de ter treinado na última semana. O jogador sente dores em alguns movimentos do braço, o que limita bastante os seus movimentos". "A ideia inicial era que Domingos Duarte se deslocasse a Portugal para ser examinado, mas a Federação portuguesa compreendeu a lesão do jogador e decidiu retirá-lo da convocatória para permitir a sua recuperação em Granada", acrescenta o 'Ideal'.