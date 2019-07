Estádio Algarve recebe jogo entre Portugal e Lituânia em novembro

O jogo que Portugal vai realizar frente à Lituânia no dia 14 de novembro, referente ao grupo B de qualificação para o Euro 2020, terá lugar no Estádio Algarve, confirmou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.O presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira, felicita a FPF pela decisão."É uma escolha que muito nos honra, por parte do Dr. Fernando Gomes e da sua equipa e que é consequência da prática seguida pelos atuais responsáveis federativos, levando grandes eventos a vários pontos do país, com o propósito de promover o futebol em zonas mais afastadas das principais urbes, numa demonstração da capacidade organizativa e da visão da entidade que gere a modalidade", disse.Para Reinaldo Teixeira, "a reconhecida qualidade dos equipamentos desportivos existentes na região, designadamente do Estádio Algarve, a excelência do parque hoteleiro e as modernas vias de acesso que servem o Estádio foram também fatores seguramente considerados pela FPF".Já Rogério Bacalhau Coelho, presidente da Câmara de Faro, congratula-se pelo facto do Algarve acolher a Seleção."É com grande prazer e honra que a Associação de Municípios Loulé-Faro e toda a Região abrem novamente as portas do Estádio Algarve à Seleção Portuguesa de Futebol. Esperamos que a caminhada para o Euro 2020 conheça aqui um impulso decisivo, pois estamos certos de que o lugar da "equipa de todos nós" é no galarim do futebol mundial, disputando títulos e enchendo de orgulho todos os milhões de Portugueses que se encontram espalhados pelas sete partidas do Mundo", referiu.Recorde-se que Portugal arrancou a qualificação com dois empates caseiros, ambos na Luz, frente à Ucrânia (0-0) e à Sérvia (1-1). Portugal é também a única equipa com dois jogos realizados no grupo B, uma vez que disputou a fase final da Liga das Nações em junho, prova que conquistou.