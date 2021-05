Estádios do Algarve e Alvalade recebem jogos de Portugal na qualificação para o Mundial'2022

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira os estádios que vão acolher os jogos da Seleção Nacional na qualificação para o Mundial'2022. Portugal vai eceber República da Irlanda (1 de setembro), Qatar (4 de setembro) e Luxemburgo (12 de outubro) no Estádio Algarve, em Faro, e jogará com a Sérvia (14 de novembro) no Estádio de Alvalade.





Apenas o encontro com o Qatar tem carácter amigável e não é relativo ao apuramento para o Campeonato do Mundo, que se realiza no referido país do Oriente.A equipa das Quinas vai regressar ao anfiteatro algarvio quase dois anos depois da última partida, a contar para a fase de qualificação do Euro'2020, que terminou com uma goleada de 6-0 frente à Lituânia. Uma decisão que agrada a Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve."É sempre um orgulho e uma satisfação receber a seleção nacional. É um regresso ao Algarve da equipa das Quinas, que algarvios e portugueses acarinham sempre. Serão três jogos muito importantes para os objetivos da equipa de todos nós, sendo que dois deles – Rep. Irlanda e Luxemburgo – são frente a adversários com fortes ligações ao nosso país, muito particularmente os irlandeses em relação à região do Algarve. Não podia haver melhor palco para estes jogos. Enquanto presidente da Associação de Futebol do Algarve, dirijo uma palavra de reconhecimento e gratidão à Federação Portuguesa de Futebol por ter escolhido o Estádio Algarve. Estamos sempre disponíveis para colaborar nas organizações de excelência da FPF e faço votos para que seja mais uma grande festa", disse, deixando depois um desejo."Deixo também o meu desejo de poder ver público nas bancadas com o respeito por todas as normas de segurança da saúde pública. No plano social, seria uma alegria para todos os algarvios, sobretudo os mais jovens, pudessem estar mais próximos dos seus ídolos mostrar a sua admiração e receber a inspiração para a prática desportiva", frisou.Uma satisfação partilhada por Vítor Aleixo, autarca da Câmara Municipal de Loulé."Ficamos muito felizes por este regresso da Seleção Nacional ao Estádio Algarve e para mais sendo a República da Irlanda um dos opositores. Para a nossa região, trata-se de um povo muito simpático com o qual nos relacionamos extraordinariamente bem, pois boa parte dos turistas e proprietários são irlandeses. Além do duelo desportivo, será, portanto, um encontro entre duas nações amigas. É gratificante para os algarvios e especialmente para o Concelho de Loulé receber de novo a Seleção Nacional, praticamente dois anos depois do último jogo que fez no Estádio Algarve que tem sido, aliás, um campo talismã para as nossas cores. Lá estaremos, de novo, com todo o entusiasmo e alegria a torcer por Portugal", prometeu.Já Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, enalteceu o significado destes eventos desportivos a nível social."Este ano, em que queremos muito voltar à vida que tínhamos, somos brindados com um novo encontro com a esperança. Nos meses de setembro e outubro recebemos a Seleção A de futebol, a equipa que é de todos nós e que volta a reunir-nos para celebrarmos a alegria de estarmos juntos, o orgulho de sermos quem somos e o êxtase da vitória sobre os adversários mais difíceis. Receber a Seleção é também um momento para celebrarmos tudo o que já conseguimos e para anteciparmos as vitórias que ainda vamos muito a tempo de alcançar. Força Portugal", apontou.Depois das três partidas no sul do país, a seleção nacional recebe a Sérvia em Alvalade, no último encontro da fase de qualificação para o Mundial. Será um regresso da seleção dos balcãs ao estádio do Sporting 14 anos depois do jogo relativo ao apuramento para o Europeu de 2008, que terminou empatado a um.Um momento assinalado por Frederico Varandas, presidente do Sporting, que espera ver as bancadas coloridas com bandeiras e cachecóis do público."É sempre uma honra receber em nossa casa a seleção nacional. E é com satisfação que dissemos presente a mais este desafio que nos foi lançado. Temos esperança que em novembro as bancadas de Alvalade possam receber os adeptos para este e para todos os outros jogos. A Federação Portuguesa de Futebol sabe que tem no Sporting Clube de Portugal um grande aliado", destacou.