Estádios José Alvalade e Municipal de Aveiro recebem jogos da Seleção Nacional

Portugal defronta a Finlândia no Estádio José Alvalade, a 4 de junho (19h45) e a Irlanda a 11 do mesmo mês no Municipal de Aveiro (também às 19H45). Os palcos dos dois encontros de preparação para o Campeonato da Europa foram divulgados esta quarta-feira no site da FPF.Recorde-se que a estes dois jogos junta-se o já anunciado Portugal-Croácia, a 8 de junho, que marcará o regresso ao Estádio Nacional, em encontro com início agendado para as 17h45.