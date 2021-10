Estreia de Figo na Seleção A foi há 30 anos e Paneira lembra: «Ele fugia muito...»

Em dia de Portugal-Luxemburgo, lembremos um certo Luxemburgo-Portugal. Assinalam-se hoje exatos 30 anos sobre o dia em que, no Stade Josy Barthel, Luís Figo se estreou pela Seleção Nacional A. Já com a medalha de campeão do mundo de Juniores ao peito e a dez anos de se tornar o melhor jogador do planeta com a conquista da Bola de Ouro, o miúdo da margem sul que aos 19 anos despontava em Alvalade ganhava asas a 12 de outubro de 1991, partindo para uma aventura feita de 127 internacionalizações, 32 golos, a capitania da equipa nacional… e quase um vice-campeonato europeu em 2004.

Parte da geração de ouro orientada por Carlos Queiroz, Figo foi ‘batizado’ nos AA justamente pela mão do técnico que lhe marcou a formação e o comandou subsequentemente no Sporting e no Real Madrid. Nesse particular, Figo foi titular, sendo substituído por Vítor Paneira ao intervalo. Segundo a reportagem de Record, a prestação da então promessa lusa conheceu uns "primeiros minutos pouco menos que brilhantes", mas não houve golos enquanto o extremo esteve em campo. Aliás, a partida saldar-se-ia por um empate e nada mais teve de memorável. Para recordar, só mesmo Figo, como o próprio Vítor Paneira confessou a Record: "Recordo-me de jogar no Luxemburgo, mas nem me lembrava bem desse jogo, para ser honesto. Agora do Figo, fiquei com muitas, muitas recordações, a começar por esse seus primeiros passos na Seleção Nacional, que tive o gosto de acompanhar. Foi um dos maiores."

Ao olhar para o currículo no regresso do Luxemburgo, Figo viu a sua primeira internacionalização. A esperança leonina que seria absoluta certeza na Seleção, no Barcelona, no Real Madrid e no Inter de Milão juntou depois à folha de serviço seis títulos internacionais e 18 nacionais de clubes e cinco prémios individuais. Só lhe faltou mesmo um título no máximo escalão de seleções, mas a vida nem às lendas perdoa. A perfeição não existe, mas Figo andou lá perto.



Figo fugia a adversários e a estereótipos. Vítor Paneira é quem o diz, na melhor das formas. O ex-médio, que brilhou no Benfica de 1988/89 a 1994/95, rendeu Figo ao intervalo na ‘tal’ estreia. Como conta a Record já na altura não tinha nada que enganar...



"Eu e o Figo tínhamos muito boa relação e claro que me recordo dele aparecer. Tinha enorme talento e foi dos melhores jogadores portugueses de sempre. Ele já na altura assumia o jogo, era maduro, sem receio de ter bola. Era espetacular. Fugia muito ao futebolista da altura. Vinha da geração de ouro, influenciada por Carlos Queiroz. Na altura, pensei: ‘Vem aí muito talento!’ Era ele, Rui Costa, Paulo Sousa, João Pinto..."