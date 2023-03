Estreia de Roberto Martínez com lotação esgotada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O primeiro jogo de Portugal na fase de qualificação do Euro'2024, frente ao Liechtenstein (quinta-feira, dia 23), que marcará a estreia de Roberto Martínez à frente da Seleção, vai ter lotação esgotada.O encontro que se realiza no estádio José Alvalade já tem 85 por cento dos bilhetes vendidos, sendo que na sexta-feira, dia da convocatória de Martínez, a venda de ingressos ingressos duplicou em relação aos dias anteriores.A este ritmo, a FPF espera que a lotação esgote no mail início da semana e Alvalade receba cerca de 47 mil adeptos para assistirem ao Portugal-Liechtenstein.