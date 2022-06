Faltar à Seleção deixa de ter castigo

Na Assembleia Geral da FPF desta quarta-feira vai estar para aprovação o Regulamento Disciplinar da Liga para a época 2022/23. Entre algumas normas que podem ser polémicas, está uma proposta que pode pôr em causa a aprovação do documento.No Regulamento Disciplinar que a Liga vai submeter a ratificação por parte da Assembleia Geral Extraordinária da FPF está a ausência de qualquer sanção no caso dos clubes não libertarem os jogadores para a Seleção Nacional.Caso o regulamento proposto pela Liga seja aprovado, a obrigatoriedade dos clubes cederem jogadores à Seleção deixa de estar garantida. Na proposta, de alteração do artº 150, a Liga coloca: "a falta à convocatória de federação nacional para representação da Seleção Nacional é punível pela FIFA nos termos do respetivo Regulamento Disciplinar". Acontece que este regulamento é omisso em termos de sanções.