Federação Portuguesa de Futebol acolhe quatro famílias desalojadas na Cidade do Futebol

Quatro famílias desalojadas pelo mau tempo foram esta terça-feira acolhidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e estão instaladas na Cidade do Futebol, em Oeiras, anunciou o organismo.



"Um total de quinze pessoas, com crianças e idosos, foram recebidas na Cidade do Futebol e pernoitam na unidade hoteleira que serve as seleções nacionais", refere a FPF em comunicado.

A federação manifestou junto da Câmara Municipal de Oeiras a sua disponibilidade para prestar auxílio às famílias necessitadas de abrigo temporário e o município encaminhou quatro famílias, desalojadas devido ao mau tempo. "Depois de ter sido utilizado como hospital de retaguarda durante a pandemia covid-19, a Casa dos Atletas serve agora para dar guarida a quem está impossibilitado de regressar às suas casas", conclui.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou hoje centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.