Federação Portuguesa de Futebol lança loja oficial na Amazon

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta segunda-feira que os produtos oficiais da Seleção Nacional passam a estar disponívels em todo o mundo através da Amazon, com o lançamento de um novo franchise da Portugal Store, a loja oficial da Seleção, na principal plataforma de 'e-commerce' a nível global.





O projeto surge na sequência da elevada e crescente procura internacional da FPF, que desta forma disponibiliza os seus produtos oficiais acessíveis a milhões de novos adeptos dos mercados abrangidos pela Amazon, prosseguindo assim a missão de inspirar e servir todos os fãs da Seleção Nacional em todo o mundo."Estamos entusiasmados por celebrar esta parceria estratégica com a Amazon, a maior plataforma de e-commerce do mundo. A Seleção Nacional tem uma vasta base de fãs espalhada por todo o globo, esta nova loja oficial irá permitir fornecer acesso premium aos melhores produtos e artigos a todos os nossos adeptos e enviá-los rapidamente para uma série de novas geografias. Este é mais uma plataforma que nos permitirá continuar a proporcionar grandes momentos de proximidade e inspirar e servir os nossos adeptos, independentemente da sua localização. Eles fazem parte da nossa família, o seu apoio é inestimável! A inovação disruptiva está no ADN da Amazon e da FPF, os fãs podem esperar surpresas incríveis e oportunidades de aceder a experiências únicas nos próximos meses", explica Nuno Moura, diretor de marketing da FPF.Já Hernando Moncaleano, director da Amazon's Fans 360 Initiative, destacou o entusiasmo em "colaborar com a FPF e ajudá-los a chegar aos seus fãs por todo o globo". "Teremos tecnologia empolgante ao serviço da FPF, estou certo de que irão continuar a encantar os seus fãs independentemente da sua localização, acrescentou o responsável.