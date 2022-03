Fernandes Gomes sempre por perto do grupo

Fernando Gomes já estava no relvado do Dragão quando a reportagem detomou o seu lugar na bancada para acompanhar o período do treino aberto à imprensa. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol esteve sempre por perto do grupo, tendo sido cumprimentado pelos jogadores quando estes pisaram o relvado para o apronto. Gomes aguardava-os junto do médico José Carlos Noronha e ainda de Humberto Coelho, ‘vice’ da FPF, e do diretor João Vieira Pinto.O líder máximo da Federação está de olho em mais uma presença numa fase final, algo que Portugal tem conseguido sempre desde o Euro’2000 (inclusive), o que também foi contribuindo para o crescimento de todo o esqueleto federativo ao longo dos anos. O eventual desaire logo à noite significará o adeus ao Mundial do Qatar e, desde logo, a pouco mais de 10 milhões de euros, que será a verba a encaixar em caso de acesso à fase final do certame. E o adeus a um hipotético prémio de 43 M€, o bolo total se Portugal ganhar a final de Doha.