Fernando Gomes: «Campeões mundiais? O sonho comanda a vida»

Portugal já se sagrou campeão de futsal sénior e futebol de praia durante os mandatos de Fernando Gomes. Para o dirigente da Federação Portuguesa de Futebol falta o mesmo título mas pela seleção de futebol que já campeã da Europa em 2016."O sonho comanda a vida, senão sonharmos que somos capazes obviamente não estamos aqui a fazer nada. Temos o sonho de um dia ser campeão do mundo. Isso é a ambição e o sonho dos portugueses", vincou Fernando Gomes em declarações à RTP.Desde que se tornou presidente da FPF, o dirigente apenas teve Paulo Bento e Fernando Gomes como selecionadores nacionais o que documenta uma "estabilidade". "Há uma grande estabilidade nos quadros técnicos da FPF. Desde a área da formação aos femininos. Nem tudo está bem quando ganhamos mas nem tudo está mal quando perdemos. É preciso dar uma garantia de estabilidade para as equipas técnicas desenvolverem o seu trabalho", reiterou."No nosso caso concreto, a nossa capacidade de saber gerar receitas é extremamente reduzida. Temos de nos saber adaptar em termos de desenvolvimento. Portugal, nos quatro anos, foi considerado pela UEFA o país com a melhor formação. Os nossos clubes na Youth League da UEFA dão provas. O FC Porto foi campeão há dois anos. É difícil no mercado internacional termos a capacidade de irmos buscar jogadores. É muito difícil reter o talento, em segundo plano. Há a necessidade de haver alguma convergência a nível de legislação e de rendimento através da proteção desses jogadores. Mesmo para a Seleção Nacional, não é muito positivo que os jogadores saiam muito cedo dos clubes. Portugal não tem capacidade para ombrear com os grandes clubes europeus."