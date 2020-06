Fernando Gomes e a renovação de Fernando Santos: «Por tudo o que fez, merece este novo acordo»

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, justificou a renovação de contrato de Fernando Santos até 2024 com todo o trabalho realizado pela equipa técnica nacional.





"Esta decisão foi uma decisão muito fácil, na medida em que estamos a renovar contrato com o selecionador que é campeão europeu. Mas esta decisão é tomada em função do que foi a evolução das nossas conversas e o momento em que estamos. Havia um processo eleitoral. Hoje temos a certeza que iremos ficar os quatro anos porque só há uma lista candidata, o que nos dá, obviamente, a capacidade e a possibilidade de celebrar esse contrato para os próximos quatro anos", começou por explicar, ao site da FPF.O líder da FPF considera esta renovação mais do que merecida."Quando, em 2014, assinámos o contrato com Fernando Santos, ele disse que era um lugar que desejava e que queria muito. Hoje, passados estes seis anos, depois de tudo o que vivemos juntos, acho que este lugar é um lugar que o Fernando Santos merece por aquilo que deu à Seleção Nacional e ao futebol português. Desde a participação em dois europeus, no Campeonato do Mundo, da Taça das Confederações e, acima de tudo, a conquista do título europeu e do primeiro troféu da Liga das Nações, naturalmente todos estes resultados, independentemente do excelente trabalho realizado ao longo destes seis anos, dão-nos a garantia de ser merecedor deste novo acordo", garantiu.