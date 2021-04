Fernando Gomes e Fernando Santos visitaram a CUF Tejo

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e o selecionador nacional, Fernando Santos, deslocaram-se ao Hospital CUF Tejo para conhecerem a nova Unidade de Medicina Desportiva e Performance, a qual assegura serviços de retaguarda e de apoio clínico às diferentes seleções. A FPF informou ainda que ambos passaram também pelo Centro de Simulação da CUF, que reforçou a parceria entre as duas entidas na área da formação clínica.





"Nesta Unidade, todos podem ter acesso aos equipamentos e serviços médicos que disponibilizamos aos atletas de elite das Federações e Clubes de quem a CUF é parceiro oficial no apoio médico", frisou o coordenador da Unidade de Medicina Desportiva e Performance do Hospital CUF Tejo e coordenador da Unidade de Saúde e Performance da FPF, Paulo Beckert.Uma parceria também destacada por Fernando Gomes. "A CUF e a FPF são muito mais do que parceiros na área da saúde. São duas instituições amigas que fazem da lealdade, solidariedade e respeito a trave mestra de uma relação que se iniciou em 2014 e não cessou de evoluir. Acredito que a nova Unidade de Medicina e Performance da CUF espelha o trabalho conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol e vai tornar ainda mais robusta a prestação de serviços, quer aos atletas das nossas mais de 25 seleções, quer a todos os desportistas que queiram ter acesso à excelência na área dos cuidados médicos que a CUF tem como sua própria marca de água", considerou o presidente da FPF.Na mesma nota, a FPF deu conta de que irá, em conjunto com a CUF, formar um Centro de Investigação e Desenvolvimento na área formativa, a fim de apoiar cursos da UEFA e desenvolver cursos de Trauma e Emergência Médica, não só para equipas da FPF, como também para equipas médicas de outras federações e clubes.