O peso de Cristiano Ronaldo na Federação Portuguesa de Futebol não é escondido por Fernando Gomes, presidente federativo. "O facto do Ronaldo fazer parte das nossas seleções tem um impacto brutal nas nossas finanças. É um líder aglutinador e fundamental na nossa afirmação", vincou em declarações à RTP, no programa 'Primeira Pessoa', conduzido por Fátima Campos Ferreira.O dirigente da FPF, de 69 anos, evidenciou também a importância do vídeoárbitro no futebol. "O que seria o futebol de hoje sem o VAR? Foi uma decisão histórica e trouxe um resultado extremamente positivo na redução drástica dos erros de arbitragem. Independentemente de uma vez ou outro podermos fazer melhor", reiterou, deixando ainda um lamento. "Não puxei tanto pelo futebol feminino quanto eu gostava. É um desafio enorme elevar a modalidade em Portugal", afirmou.