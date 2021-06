Fernando Meira: «Portugal podia ter feito mais em 2008»

A derrota sofrida por Portugal nos quartos de final do Euro'2008, aos pés da Alemanha (2-3), afastou a equipa das quinas do torneio no qual "podia ter feito mais", segundo o antigo futebolista português Fernando Meira.

Depois de superar um grupo com duas vitórias sobre a Turquia (2-0) e República Checa (3-1), antes do desaire frente à Suíça (2-0), anfitriã juntamente com a Áustria, o conjunto luso ficou-se pelos quartos, após um jogo em que andou sempre a correr atrás do resultado.

"Foi uma competição onde nós poderíamos ter feito mais, em relação à equipa que tínhamos e ao grande balneário, que sempre foi a maior força da nossa seleção", recordou o ex-defesa central, de 42 anos.

Fernando Meira, que viu do banco Nuno Gomes e Hélder Postiga encurtarem distâncias no marcador, face aos tentos de Bastian Schweinsteiger, Michael Ballack e Miroslav Klose, no St. Jacob-Park, em Basileia, crê que "a união" de grupo de 2008 pode ser comparada com a de hoje em dia".

"Podemos comparar um pouco essa união que sempre existiu na seleção AA à de hoje em dia. Acredito que, hoje, Portugal tem uma seleção mais forte, nomeadamente do meio-campo para a frente", afirmou.

A seleção comandada por Fernando Santos tem, uma vez mais, a Alemanha no caminho, mas, desta vez, no Grupo F do Euro'2020, juntamente com Hungria e a campeã mundial França.

"Lembro-me que era uma Alemanha completamente diferente daquilo que é hoje em dia. Foi campeã do mundo, com uma grande geração. Se olharmos para trás, esta Alemanha não se pode comparar àquilo que já foi", analisou.

Depois, a formação das quinas defronta os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.