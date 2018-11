Fernando Meira: «Que não haja dúvida que Portugal é muito mais forte com Cristiano»

Confiante numa vitória da Seleção esta noite, frente à Polónia, o antigo internacional Fernando Meira faz questão de sublinhar a falta que faz Cristiano Ronaldo, embora reconheça a qualidade do futebol praticado nesta fase de grupos da Liga das Nações."Vejo a ausência do Cristiano de duas maneiras: é de salutar e aplaudir a forma como a Seleção tem vindo a jogar e os resultados que tem conseguido e isso revela que é uma Seleção que tem bom balneário e muita qualidade. Mas que não haja dúvida que Portugal é mais forte com Cristiano a jogar, porque ele tem vindo a ser e continua a ser a maior referência na Seleção, no futebol e no Mundo, é dos melhores do Mundo. Faz falta e com Ronaldo a Seleção é muito mais forte, que não haja dúvida", afirmou Fernando Meira.O agora agente comentou ainda os defesas-centrais que têm estado ao serviço da equipa das quinas, entendendo que esta posição poderá ser "deficitária no futuro". "Na minha opinião, é a posição da Seleção que no futuro poderá ser mais deficitária. Aplaudo a ascensão do Rúben Dias, que é jogador de muita qualidade e é jogador de seleção. Temos Pepe, José Fonte, Bruno Alves já com uma certa idade e que não poderão estar muitos mais anos, olho para trás e não vejo grande qualidade no sector comparativamente com as alternativas para outras posições", apontou.É com grande satisfação que Fernado Meira verá a Seleção jogar em Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques. Meira esteve muitos anos ligado ao Vitória e, por isso, é um clube que leva no coração. "O Vitória é o quarto grande e nunca deixou de o ser. O Vitória este ano começou campeonato não tão bem, mas já está num ciclo completamente diferente e a encaminhar, espero que as coisas possam melhorar, que resultados possam ser melhores. Paixão dos vimaranenses pelo nosso Vitória é cada vez maior e de facto se o Vitória tiver resultados desportivos será loucura ainda maior", comentou, à margem do World Scouting Congress.