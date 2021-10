Fernando Santos: «A equipa esteve muito bem a atacar e a defender»

Fernando Santos considerou justo o triunfo (3-0) de Portugal sobre o Qatar e realçou que a equipa esteve bem e equilibrada ao longo do encontro.





"É uma vitória justa. A equipa controlou sempre o jogo em todos os momentos. Não é fácil encontrar espaços a jogar em 30 metros, mas a equipa tentou. Na segunda parte baixámos o ritmo, mas refrescámos a equipa e continuamos equilibrados e à procura do golo", começou por dizer o selecionador nacional em declarações à Sport TV."A equipa esteve muito bem a atacar e a defender. O equilibrio é de um equipa e não só do setor defensivo. Quando se está equilibrado, defende-se bem e ataca-se bem. Já esperávamos o bloco baixo. É mais dificil para encontar caminhos, procurámos ir por dentro, mas não é fácil. É preciso ter paciência e meter velocidade no jogo. Fizemo-lo bem, mas podíamos ter feito mais golos. O resultado é justo", vincou."Corresponderam àquilo que eu esperava deles.""É campeão da Europa e da Liga das Nações, não me surpreende.""Agora vamos jogar com o Luxembrugo. Depois falo disso", finalizou.