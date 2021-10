Fernando Santos admite que Matheus Nunes e Rafael Leão "irão a jogo" frente ao Qatar

A Seleção Nacional defronta sábado o Qatar e Fernando Santos admitiu esta sexta-feira que "Matheus Nunes e Rafael Leão irão a jogo".





"O jogo com o Qatar é particular mas não é amigável. Gestão terá de acontecer. Muitos deles estão carregados, muitos jogos, competições europeias, disputas internas… Será feita alguma gestão. Parece-me normal que Matheus Nunes e Rafael Leão irão a jogo. Quanto ao Diogo Costa vou pensar, é um lugar específico, uma posição diferente. Nunca farei substituições de guarda-redes a meio da partida. Ou joga do princípio ou continuará aqui a evoluir e a crescer. É um guarda-redes de muita qualidade no qual acreditamos", referiu o selecionador nacional.Sobre Matheus Nunes, Fernando Santos esclareceu que "se não tivesse perfil para a Seleção não tinha sido chamado". "Para integrar este grupo a primeira questao é ter qualidade. Tem 22 anos, está em Portugal desde os 12 e fez todo o crescimento aqui. Tem um longo caminho para evoluir no clube e na seleção. É importante integrá-los para perceberem o contexto de seleção, as dificuldades… Nos clubes treinam todos os dias", analisou o técnico.Fernando Santos abordou ainda a chamada de Rafael Leão. "O Rafael também chegou agora e têm-se adaptado bem. Vão ouvindo o que tenho para dizer. São dois jogadores de futuro na seleção e quanto mais rápido apreenderem essas informações melhor para nós. A chamada do Rafael foi mais por aquilo que está a fazer no clube e não pelo trajeto nas seleções jovens. Claro que conhecemos esse trajeto, mas no Milan andamos a vê-lo há mais de um ano e tem um potencial diferenciado dos outros. Pode jogar em duas posições. Na última convocatória podia ter entrado, esteve perto. Nesta acabou por beneficiar da questao do Diogo Jota não estar a 100%. Tem muito a ver com observação. O Rafael tem muitas condiçoes, melhorou muitos aspetos que não mostrava. É um jogador de equipa, teve oportunidade de chegar à seleção, é um jogador de futuro e agora há que vê-lo a evoluir", sublinhou o selecionador.