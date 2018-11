Fernando Santos: «Agradeço do fundo do coração às pessoas do IPO»

Fernando Santos não deixou passar a oportunidade de se associar a uma instituição que muito lhe diz: o Instituto Português de Oncologia de Lisboa. O selecionador nacional escreveu um texto para a agenda solidária e esteve na apresentação do 'livro' ao lado de Alice Vieira e Luís Marques Mendes. O técnico não escondeu a emoção, até porque tem acompanhado a luta da sua própria mãe naquele mesmo espaço."Era impossível encontrar uma razão para não aceitar. Tenho um sentimento muito profundo de gratidão porque há 14 anos que a minha mãe é acompanhada aqui. É tremendo porque o que é bom são as pessoas. Além dos serviços, onde não há nada a apontar, o bom são as pessoas", começou por referir o engenheiro."Ainda hoje passo aqui muitas vezes e vejo como as pessoas se desdobram para fazer bem e serem simpáticas. Um dia, na fase seguinte a uma operação da minha mãe, enervei-me com uma enfermeira e esse dia marcou-me há 3 anos e meio. É uma tensão muito grande. Aproveito esta oportunidade pública para pedir desculpa. Peço desculpa porque vocês são fantásticos e agradeço do fundo do coração às pessoas do IPO aquilo que nos dão", apontou, emocionado.Seguiu-se uma visita ao Serviço de Oncologia Médica, onde Fernando Santos, que esteve no IPO também com Fernando Gomes, presidente da FPF, e João Vieira Pinto, diretor do órgão federativo, visitou alguns pacientes.