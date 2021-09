Fernando Santos alerta para perigos do Luxemburgo: «Um ainda agora marcou ao Real Madrid...»

Depois de divulgar mais uma convocatória, Fernando Santos admitiu que terá mais tempo para preparar a Seleção Nacional para o jogo a 'doer' frente ao Luxemburgo, um adversário a quem reconhece grande evolução e qualidade.





"Na outra vez eram três jogos. Neste caso a equipa começa a treinar na terça-feira, vamos ter mais tempo até ao primeiro jogo. Mas há jogadores já com muitos jogos, como aqueles que andam nas provas europeias. Vamos ter atenção a essas questões. Mas para nós não há amigáveis. É verdade que o mais importante é o jogo com o Luxemburgo. Teremos de ter todas as atenções para que todos estejam bem", começou por referir, em conferência de imprensa, alertando depois para os perigos e qualidades dos luxemburgueses."Não sabemos o que vai acontecer quando jogarmos com o Qatar. Há um Luxemburgo-Sérvia. Se o Luxemburgo vencer esse jogo, abriria porta para lutarem pela hipótese de chegarem à fase final. Em qualquer circunstância, o Luxemburgo tem qualidade. Alguns jogadores nem conhecemos. Um ainda agora marcou ao Real Madrid, pelo Sheriff [n.d.r.: Sébastien Thill ]. São uma seleção com qualidade, que nos tem colocado dificuldades nos últimos anos. Mas, sendo a equipa que somos, com mais ou menos dificuldades, penso que iremos ganhar o jogo", acrescentou."Quando fomos ao Azerbaijão, toda a gente assimilou que seria muito difícil. Hoje não há equipas fáceis. Toda a gente trabalha bem, os jogadores evoluíram muito. Há muitos anos quase não tinham formação. Hoje todos trabalham bem. No treino, coletivamente... Nos jogos com Portugal há valor acrescentado. Não há jogos fáceis. O Luxemburgo tem qualdiade, valia, e tem crescido muito nos últimos anos. O jogo deles com a Sérvia, ficou 4-1, mas fizeram o 2-1 e podiam ter chegado ao empate. Depois tiveram expulsão e o resultado avolumou-se. Há que olhar sem medos mas com o respeito que merecem essas equipas", concluiu Fernando Santos.