Fernando Santos anuncia convocados para playoff do Mundial'2022 no dia 17 Seleção defronta a Turquia no dia 24 e, em caso de sucesso, irá jogar com o vencedor do Itália-Macedónia do Norte





• Foto: Pedro Catarino