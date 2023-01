Fernando Santos arrasou Cristiano Ronaldo no balneário

Fernando Santos arrasou Cristiano Ronaldo em frente aos restantes jogadores da Seleção, depois de ter tido conhecimento da reação do avançado à substituição frente à Coreia do Sul, último jogo da fase de grupos do Mundial, revela o ‘Correio da Manhã’ na edição de hoje.De acordo com o diário da Cofina, o ex-selecionador foi informado pelo filho da forma como CR7 se expressou – "Estás com uma pressa do c... para me tirar, f...", terá dito, ainda no relvado –, confrontando-o no balneário, perante os jogadores. Após o jogo com os asiáticos, Santos disse que nada de anormal se passara, mas dias depois revelou não ter gostado da reação.