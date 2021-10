Fernando Santos confirma Cristiano Ronaldo frente ao Qatar: «Precisa de jogar»

Fernando Santos revelou esta sexta-feira que Cristiano Ronaldo vai alinhar no particular diante do Qatar, agendado para sábado no Estádio Algarve.





"Precisa de jogar, ter tempo de jogo. A última vez que jogou o tempo todo foi na Champions, já lá vai mais de uma semana. No último fim de semana não jogou. Se só jogar com o Luxemburgo estará praticamente 15 dias sem o fazer. Direi que há forte probabilidade de ir a jogo, de início ou entrando na 2.ª parte. Para que os ritmos competitivos estejam no máximo para o jogo com o Luxemburgo", afirmou o selecionador nacional, na antevisão à partida com a seleção qatari.