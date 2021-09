Pepe e Palhinha vão falhar jogo com Qatar

Fernando Santos confirmou esta sexta-feira que Pepe e João Palhinha, jogadores que hoje não subiram ao relvado para realizar a sessão de treinos com os restantes membros do grupo da Seleção Nacional, não estarão aptos para defrontar o Qatar.





"Não têm nenhum problema estrutural, não há nenhuma lesão. Foram hematomas que sofreram. A informação clínica que tenho é que em 2/3 dias estarão aptos para poder voltar à competição. O Palhinha talvez mais rápido do que o Pepe. São dois jogadores em quem pensamos que poderemos contar com eles no jogo com o Azerbaijão. Mas amanhã dificilmente algum dos titulares do último jogo vai jogar de início também", revelou o selecionador nacional, em declarações esta sexta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.