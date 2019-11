Fernando Santos considerado melhor selecionador do Mundo pela IFFHS

Fernando Santos foi esta terça-feira considerado pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) como o melhor selecionador do Mundo, superando Tite e Roberto Martínez. Esta foi a segunda vez que o português venceu o prémio, isto depois de em 2016 também ter batido toda a concorrência após a conquista do Europeu.





Este ano repete a vitória graças ao êxito na Liga das Nações e pelo apuramento para o Euro'2020, resultados que chegaram para convencer especialistas e jornalistas de 90 países a escolhê-lo como o melhor do planeta. Fernando Santos recolheu 112 pontos, mais 10 do que Tite e 15 do que Roberto Martínez.De notar que nesta tabela entra também Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, com 1 voto.