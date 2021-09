Fernando Santos: «Contar com Ronaldo até aos 40? É preciso que estejamos cá os dois»

Fernando Santos foi esta quinta-feira confrontado com o grande início de temporada de Cristiano Ronaldo no Manchester United e, questionado sobre se gostaria de contar com o capitão na Seleção Nacional até aos 40 anos, o treinador respondeu de forma bem-humorada.





"É preciso que estejamos cá os dois (risos). Não tenho uma bola de cristal para fazer futurologia. Só ele é que vai responder a isso ao longo das épocas, pela forma como estiver fisicamente. Mas essa resposta ele vai dá-la não em conversa, mas sim no dia-a-dia", afirmou Fernando Santos, após anunciar os convocados para os encontros com Qatar e Luxemburgo.